午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９２１、値下がり銘柄数は６１１、変わらずは７９銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に電気・ガス、情報・通信、食料、電気機器など。値下がりで目立つのは金属製品、鉄鋼、パルプ・紙など。 出所：MINKABU PRESS