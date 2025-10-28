ＬＩＴＡＬＩＣＯが大幅続伸している。２７日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高１８８億６４００万円（前年同期比２１．６％増）、営業利益２０億８０００万円（同２．１倍）、純利益１２億３６００万円（同９７．１％増）と大幅増益となったことが好感されている。 就労支援事業で、マーケティング投資や人材育成施策、企業文化強化の取り組みなどの投資を実行したことが利益を圧迫したものの、児