ＬＩＴＡＬＩＣＯ<7366.T>が大幅続伸している。２７日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高１８８億６４００万円（前年同期比２１．６％増）、営業利益２０億８０００万円（同２．１倍）、純利益１２億３６００万円（同９７．１％増）と大幅増益となったことが好感されている。



就労支援事業で、マーケティング投資や人材育成施策、企業文化強化の取り組みなどの投資を実行したことが利益を圧迫したものの、児童福祉事業で短時間中心の支援プログラムへの回帰で施設稼働率が安定化したことや、プラットフォーム事業でＳａａＳ型プロダクトを中心に契約施設数が順調に増加したことが利益押し上げに貢献した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高３６５億円（前期比９．９％増）、営業利益４０億円（同１５．０％増）、純利益２５億円（同４．１％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に、上限を３０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．８４％）、または３億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は１０月２８日から１２月３１日までで、機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上並びに株主還元を図るためとしている。



出所：MINKABU PRESS