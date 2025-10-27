ケンコー・トキナーは11月7日、多機能モバイルスタンド「EXAPRO マグネティックモバイルスタンド」を発売する。カラーはブラックとシルバーの2色展開で、公式オンラインストア価格は4780円。●三脚・スタンド・グリップの三つの使い方 カラビナ式だから持ち運びも簡単新製品は、マグネット部がカラビナ式で、携帯性にも優れたデザインとなっており、さまざまなシーンで利便性を高められるスマホスタンド。本体は亜鉛合金製で重