¢£¡ÖM¥¹¥Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ª¡ª¡×¡Êº´µ×´Ö¡Ë ¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¡Ö°­µº¤ÊÅ·»È¡×¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③ Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§M¥¹¥Æ¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£ Snow Man¤Ï10·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö°­µº¤ÊÅ·»È¡×¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö°­µº¤ÊÅ·»È¡×¤Ï¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Ë