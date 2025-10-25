º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×°áÁõ»Ñ¤Î¼«»£¤ê¤ò¸ø³«¡ªÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¢£¡ÖM¥¹¥Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ª¡ª¡×¡Êº´µ×´Ö¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§M¥¹¥Æ¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
Snow Man¤Ï10·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¤Ï¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢10·î25Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡¢¡ÖM¥¹¥Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢2¶Ê¤Î°áÁõ»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¹õ¥¹ー¥Ä¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÈÊÁ¥·¥ã¥Ä¤Ë¼ª³Ý¤±¥Ø¥¢¤Î¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÀÐÀîÚðÌé¡×Ì¾µÁ¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£¡ÖM¥¹¥Æ¤Ç¡¢¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥Ôー¥¹¤ò¸«¤»¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£