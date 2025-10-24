U-17日本代表が流経大に快勝。広島トップ昇格、ACLE出場のFW小林志紋(広島ユース)が決勝点
[10.24 練習試合 U-17日本代表 3-1 流通経済大 JFA夢フィールド]
「FIFA U-17ワールドカップ カタール2025」(11月3日〜27日)に臨むU-17日本代表が千葉合宿最終日の24日、大学生と練習試合2試合(45分ハーフ)を行った。第1試合では流通経済大と対戦し、3-1で勝利。試合後に行われたPK戦ではGK村松秀司(ロサンゼルスFC)が1本を止め、こちらも3-1で勝利している。
前半、U-17日本代表はセカンドボールを拾われ、サイドで入れ替わられたり、背後を取られるようなシーンが続いた。だが、26分、FW吉田湊海(鹿島ユース)が中央からドリブルで持ち上がり、左でサポートしたFW小林志紋(広島ユース)がスルーパス。最後はMF瀬口大翔(神戸U-18)のグラウンダー左クロスをファーサイドのFWマギージェラニー蓮(琉球U-18)が左足ダイレクトでゴールに押し込んだ。
その後、クロスから流経大FW中村大翔(2年=流通経済大柏高)に同点ゴールを決められたものの、U-17日本代表は前半ラストプレーで再び勝ち越す。中から外へさばき、DF竹野楓太(神村学園高)が右クロスを上げる。これを中央の小林が右足ダイレクトで決め、2-1で前半を折り返した。
小林は「クロスからの点はあまり取ったことがなくて。苦手な部分としていたんですけど、代表に来てミーティングとかでもやっぱPAに入って、そこで一番点取れるっていうのは言われてたんで、そこに入っていく意識を持って試合に臨めてたりしたんで、そこで点が取れたのは良かったです」と微笑んだ。
小林は9月、10月と広島ユースのプレミアリーグWESTでファインゴールを連発。より自信を深めてきたFWは、9月末から行われたU-17日本代表候補大阪合宿でも2戦3発と代表チームでも持ち味の得点力と上手さを発揮している。
「ゴールの感覚は結構良くなってきています。でも、それが世界の舞台で通用するかって言われたら絶対そんな簡単じゃないと思うんで。やっぱ1点の重みっていうのは自分でも分かっているんで、世界の舞台で点取れるような選手になっていかないとやっぱチームを勝たせられないんで、そういう部分では今の得点感覚はもっと向上させていきたいです」と力を込めた。
押し込まれる時間帯もあったU-17日本代表だが、しっかりとDFラインでブロックを作りながら守り、奪ったボールをシンプルに繋いで3トップへ。「前3人でゴールに向かったり、起点作ったりっていうのはできたかなと思います」という小林らが起点を作り、仕掛けに結びつけた。
後半3分には右クロスが流れたものの、左サイドで拾った小林がカットインからラストパス。これを受けたMF和田武士(浦和ユース)がDF1人を剥がして右足シュートを決めた。後半、全体的に判断を速くしたチームはポケットを取る回数を大きく増加。後半だけで10本、15本とシュートを放った。流経大GK土佐昂清(2年=流通経済大柏高)に阻まれ続けて4点目を奪うことはできなかったものの、DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)が素晴らしいゴールカバーを見せるなど相手に2点目を許さず、3-1で勝利した。
U-17日本代表の廣山望監督は「同点に追いつかれて、前半のうちに最後1点素晴らしい形で追いついたっていうところは、これまで前半終了間際だったり、立ち上がりだったりでやられてるというところからスタートした学年だったんで、今はそういうところで勝負強くなったなっていうのと、結果としてPK戦も勝てたのは、選手は凄い自信になったと思います」と目を細める。
小林は合流直前の10月18日に広島トップチーム昇格が発表され、21日にはACLEの蔚山HD戦に出場。U-17ワールドカップの前にスピード、フィジカルの差を経験し、「プロの世界で経験を詰めたのは良かったかなと思います」。その経験も世界で活かし、活躍する意気込みだ。
「技術だったり、ポジショニングだったり、そういうのは自分の武器なんで、そこで違い見せていかないと勝てないというのもあるんで、自分の特長、スピード感だったり、ボールタッチだったり、シュートだったり、そういうところで違いを見せれたらなって思います」。チームは24日夜に離日。選手層の厚いアタッカー陣の中でも注目のフィニッシャーが、世界でもゴールを決める。
(取材・文 吉田太郎)
