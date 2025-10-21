【テヘラン＝吉形祐司】イラン最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）のアリ・ラリジャニ事務局長は２０日の記者会見で、核査察の再開へ向けて国際原子力機関（ＩＡＥＡ）と９月に交わした合意文書が無効になったと明らかにした。国連の対イラン制裁が復活したのが理由で、今後の協力については検討の余地を残した。イランのアッバス・アラグチ外相は、国連制裁が復活すれば合意が無効になると警告してきた。ラリジャニ氏は「そうなっ