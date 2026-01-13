横綱・大の里とおコメの女を見ました！本日は大相撲初場所の観戦に行ってきたお出掛けの記録です。例年、相撲仲間と東京での本場所観戦に繰り出しているのですが、昨今はチケットの争奪戦が激しく、昨年九月場所につづいて今年の初場所も一同落選となりました。千秋楽か十四日目のマス席が欲しいという高望みが悪いのかもしれませんが、皆の意識を合わせるとやはり終盤戦が希望になるので、致し方ありません。今後も厳しい状況はつ