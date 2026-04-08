イラン側からの情報によると現地時間4月8日、同国のラワン製油所で爆発が発生しました。爆発の原因は不明とのことです。また、イランのシリ島でも同日早朝、米国とイランの停戦合意が発効した後に数回の爆発が発生しており、こちらも原因は不明です。トランプ米大統領はソーシャルメディアへの投稿で、イランがホルムズ海峡の「全面、即刻かつ安全な」開放に同意することを条件に、イランに対する爆撃などの攻撃を2週間停止するこ