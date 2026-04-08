イラン側からの情報によると現地時間4月8日、同国のラワン製油所で爆発が発生しました。爆発の原因は不明とのことです。また、イランのシリ島でも同日早朝、米国とイラン停戦合意が発効した後に数回の爆発が発生しており、こちらも原因は不明です。トランプ米大統領はソーシャルメディアへの投稿で、イランホルムズ海峡の「全面、即刻かつ安全な」開放に同意することを条件に、イランに対する爆撃などの攻撃を2週間停止するこ