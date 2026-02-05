大の里と高安、成田山で豆まきに参加3日の節分には、各地で力士が豆まきに参加した。横綱・大の里（二所ノ関）と関脇・高安（田子ノ浦）は千葉県成田市の成田山に登場。2人の大きさが際立つ写真にファンが「合成写真みたい」「遠近法が仕事しすぎている」と沸いている。真っ青な空に抜けるピンク色の紋付き袴。独特の衣装に身を包んだ大の里と高安を、真下から見上げるような構図も新鮮だ。二所ノ関部屋の公式Xが「節分で成田