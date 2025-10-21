リーグ王者のソフトバンクが２０日に行われた「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第６戦（みずほペイペイ）でパ２位・日本ハムを２―１で退け、アドバンテージ１勝を含む通算４勝３敗で日本シリーズ進出を決めた。リーグ連覇からの日本一に向けて最大の難関を突破し、セ王者・阪神との最終決戦でＮＰＢ最強を証明する。一方で永続的な常勝軍団を目指して今季から組織改革を断行する球団側が、２