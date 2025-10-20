静岡県伊東市の田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う伊東市議選は、立候補した前職18人が全員当選し、田久保市長の失職が確実な状況となりました。伊東市議選は、学歴詐称疑惑が指摘されている田久保市長が不信任決議を受け議会を解散したことに伴う選挙で、田久保市政継続の是非が大きな争点となりました。19日の投開票の結果、定数20のうち前職18人全員と新人2人が当選しました。このうち、田久保市長への「支持」を表明し