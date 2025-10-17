写真・画像共有サービスのPinterestが、ユーザーの要望に応じて、生成AIコンテンツをジャンルごとに表示するかしないか制御できる機能を導入すると発表しました。Pinterest rolls out new tools to give users more control over GenAI content | Pinterest Newsroomhttps://newsroom.pinterest.com/ja/news/pinterest-rolls-out-new-tools-to-give-users-more-control-over-gen-ai-content/Pinterest adds controls to let you li