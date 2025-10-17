ガンホー・オンライン・エンターテイメントは10月16日、スマートフォン向けアクションパズルゲーム「ケリ姫スイーツ」のサービスを、2026年1月30日12時をもって終了すると発表した。2012年11月の配信開始から13年にわたり親しまれてきた人気タイトルが、ついにその幕を下ろす。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】同作は、姫が兵士を“蹴り飛ばして”攻撃するというユニークな戦闘システムを採用した、ステージ