ガンホー「ケリ姫スイーツ」2026年1月末に終了　2012年配信開始から13年

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは10月16日、スマートフォン向けアクションパズルゲーム「ケリ姫スイーツ」のサービスを、2026年1月30日12時をもって終了すると発表した。

2012年11月の配信開始から13年にわたり親しまれてきた人気タイトルが、ついにその幕を下ろす。

同作は、姫が兵士を“蹴り飛ばして”攻撃するというユニークな戦闘システムを採用した、ステージクリア型のアクションパズルRPG。配信当初から長期にわたって多くのファンに愛されてきた。

今回の発表では、「13年にわたる長い間、『ケリ姫スイーツ』をご愛顧いただきました皆様には、心より厚く御礼を申し上げます」と、運営チームが感謝の言葉を寄せている。

サービス終了に向けたスケジュールも公開されており、10月16日午前7時をもって有償アイテムの販売が終了。12月15日正午には「各種スロット」が終了し、2026年1月30日にゲームサービスおよびアプリ配信が終了する。その後、2026年5月29日には公式サイトの公開とサポート対応も終了する予定だ。

また、有償分の「プレミアムチケット」については、サービス終了後に専用フォームを通じて払い戻しが実施される。詳細は公式サイトで改めて案内される予定だが、ログインボーナスなどで配布された無償分は対象外となる。

払い戻しの際には、セーブデータごとの「あなたのID」と「あなたのパスワード」が必要で、サービス終了後はゲームにログインできなくなるため、事前に確認と控えを求めている。

運営は「サービス終了まで短い期間ではございますが、最後まで『ケリ姫スイーツ』をお楽しみいただければ幸いでございます」とコメント。今後も終了までの約3か月間、ゲーム内で各種イベントが開催される予定となっている。

