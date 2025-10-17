10月15日、タレントで実業家の元AKB48、板野友美が自身のXを更新。板野とその家族に対して誹謗中傷を書き込むアカウントに“警告”した。板野は、《この度、貴殿による当方および家族に対する誹謗中傷・侮辱的な投稿を確認いたしました。「離婚しそう」など、事実無根の内容を含む投稿は、当方および家族の名誉を著しく毀損するものです》と、行為の不当性を指摘。《つきましては、これまでに行われた該当する投稿を速やかに削