12月5日より全国公開されるアニメーション映画『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』の主題歌が上白石萌音の「奇跡のようなこと」に決定。あわせて本予告と本ビジュアルが公開された。 参考：板垣李光が主演、中村倫也が相棒にアニメ映画『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』12月公開 終戦80年の節目である2025年に公開される本作は、太平洋戦争中、すでに日本の戦局が悪化していた