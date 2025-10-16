12月5日より全国公開されるアニメーション映画『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』の主題歌が上白石萌音の「奇跡のようなこと」に決定。あわせて本予告と本ビジュアルが公開された。

参考：板垣李光が主演、中村倫也が相棒に アニメ映画『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』12月公開

終戦80年の節目である2025年に公開される本作は、太平洋戦争中、すでに日本の戦局が悪化していた昭和19年9月15日からはじまった「ペリリュー島の戦い」と、終戦を知らず2年間潜伏し、最後まで生き残った34人の兵士たちを描いたアニメーション映画。『ヤングアニマル』（白泉社）で連載され、第46回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞した武田一義による同名漫画が原作となる。

心優しい漫画家志望の主人公・田丸均役で板垣李光人が主演を務め、田丸の頼れる相棒・吉敷佳助を中村倫也が演じる。

公開された本予告は、板垣演じる主人公・田丸と中村演じる吉敷の戦火の絆と、楽園のような島での苛烈な戦いが90秒に凝縮されている。太平洋戦争末期、田丸は故郷から遠く離れた島、ペリリュー島で仲間の最期を「勇姿」として手紙に書き記し、家族に届ける「功績係」に任命される。ペリリュー島の美しい自然を描きながら、「楽園が、地獄に変わる」の一言と、落下する爆弾のカットを境に、突如としてその様相が一変。鮮やかな緑の色彩は血と硝煙にまみれた物々しい色調へとシフト。まるで1944年のパラオ・ペリリュー島の激戦の中に踏み込んだかのような銃撃戦の音が鳴り響く。互いを憎み合う兵士たちの声、防ぎようのないほど降り注ぐ弾丸。映像では、かわいらしいタッチのキャラクターが、生と死の境界で必死にもがき、倒れていく姿が描かれている。そんな極限の戦場においてこそ、田丸と吉敷の間には、強い友情が芽生える。「共に生きて帰る」ことを信条に、2人は互いに手を取り合い、過酷な世界を助け合いながら生き抜こうとした。映像の後半には、2人がシャボン玉をしたり、仲間と談笑したりなど、戦火の中で見つけた小さな日常と、仲間たちの絆が暖かく映し出されている。また、交戦した米兵が倒れ際にこぼした「ママ……」という最期の言葉に、「ママって、お母さん……？」と田丸が驚愕するシーンや、田丸の両親が戦場へ赴く息子を心配そうな顔で見送った追憶のシーンも盛り込まれている。

本予告のクライマックスを飾るのは、上白石が歌う主題歌「奇跡のようなこと」。吉敷の「死ぬわけにはいかねーな！」という強い決意の声の後に、彼女の歌声が響き渡る。作曲はKazuyoSuzuki、作詞は「小さな恋のうた」で知られるMONGOL800のキヨサクが担当している。

本ビジュアルは、ティザービジュアルの穏やかな雰囲気から一変、戦争の過酷さを色濃く示したデザインに。背中合わせに笑いあっていた田丸と吉敷は、戦火の中で険しい表情を浮かべ、肩を支え合う。足元には仲間の遺体がいくつも転がり、周りを見渡せば美しい夕焼けの中敵の戦車や戦闘機が映り、ティザービジュアルでは登場しなかった、重要な役割を果たす田丸と吉敷の仲間の姿も確認できる。

あわせて、主題歌を担当する上白石と主演の板垣からはコメントも到着。上白石は、「この二人に板垣李光人さん、中村倫也さんの声や、息や、魂が注ぎ込まれると思うと、とても楽しみです」と期待を寄せており、板垣は「なんて優しいんだろうと。この楽曲を初めて聴いたとき、色々なものが胸に沁み入りました」と率直な感想を語っている。

■コメント・上白石萌音（主題歌）戦後80年の最後に、主題歌と共にこの作品をみなさまにお届けできることをとても嬉しく思います。Kazuyo Suzukiさん（作曲）とMONGOL800のキヨサクさん（作詞）による楽曲を聞くだけで島の風や波、そして今に繋がるバトンのようなものも感じられ、映画のその後にも思いを馳せながら大切に歌いました。お話をいただいてから原作を一気に読みました。キャラクター達がとても身近に感じられて、単なる歴史ではなく、私たちと同じ一人一人の人間の物語が描かれていました。映画で初めてこの作品に出会う方も田丸くんと吉敷くんのことが大好きになると思います。この二人に板垣李光人さん、中村倫也さんの声や、息や、魂が注ぎ込まれると思うと、とても楽しみです。

原作で田丸くんが「よく見て、考える」という言葉を何度も自分に言い聞かせるように使うのですが、私はその言葉が大好きです。田丸くんのように、世の中や、歴史や未来をよく見て考える、そのきっかけや一助に、この作品がなることを願っています。繋ぐ、という意味合いが強い作品だと思っているので、映画をご覧になられた方と、一緒にこれからを繋いでいけたら嬉しいです。

・板垣李光人（主演）なんて優しいんだろうと。この楽曲を初めて聴いたとき、色々なものが胸に沁み入りました。田丸や吉敷、あの島で戦った全ての人々とその帰りを待つ人々、みんなの想いやペリリュー島の情景。詩とメロディーでそれらを丁寧に紡いでくださったことに感謝したいです。そしてなによりその世界を届けてくださる上白石萌音さんの、優しく喉元から心がじんわりと暖かくなるような歌声。田丸としても、救われたような気持ちになりました。この楽曲が劇場に響き渡るのを感じること、自分自身もとても楽しみにしています。素晴らしい主題歌を本当にありがとうございます。（文＝リアルサウンド編集部）