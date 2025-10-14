「国道らしから車両通行ルール」も国道といえば、一般的には「大きな幹線道路」のイメージがあります。しかし長崎県長崎市には、その概念を覆すようなスタイルの国道が存在します。車両が通行できるのが午前5時から10時までの5時間のみで、他の時間帯は歩行者専用道路となっているのです。【写真】えっ…これが激レアスタイルの国道「アーケード国道」です国道324号は長崎市中心部の区間の一部が、アーケード街として使用され