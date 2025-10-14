シンガポール華字紙・聯合早報は11日、「中国人科学者はまたしてもノーベル賞に無縁、中国の世論はどう見ているのか？」との評論記事を掲載した。同評論記事は、今年のノーベル賞で中国人科学者がまたしても選ばれなかった一方で、日本からは大阪大学の坂口志文教授が生理学・医学賞を、京都大学の北川進教授が化学賞を受賞したことを挙げ、「これは一部の（中国の）人々の神経を刺激した」とした。その上で、「毎年ノーベル賞が発