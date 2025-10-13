ブラジル代表は10月14日、東京スタジアム（味スタ）で日本代表と国際親善試合を戦う。10日に行なわれた韓国代表との一戦では、主力選手を多数起用し、５−０で圧勝したブラジル。18歳の神童エステバン（チェルシー）と10番を背負うロドリゴ（レアル・マドリー）がそれぞれ２得点、最後はヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）がダメ押しの５点目を奪うなど、圧巻のゴールショーを披露した。格の違いを見せつけた“