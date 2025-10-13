日本戦もブラジルは“本気”か！ ５発大勝の韓国戦から代わるのはGKのみ。母国メディアが先発11人を予想
ブラジル代表は10月14日、東京スタジアム（味スタ）で日本代表と国際親善試合を戦う。
10日に行なわれた韓国代表との一戦では、主力選手を多数起用し、５−０で圧勝したブラジル。18歳の神童エステバン（チェルシー）と10番を背負うロドリゴ（レアル・マドリー）がそれぞれ２得点、最後はヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）がダメ押しの５点目を奪うなど、圧巻のゴールショーを披露した。
格の違いを見せつけた“王国”は、日本戦でも主力中心の布陣で挑む模様。12日にチームは韓国でトレーニングを実施。その様子を伝えたブラジルメディア『globo』によると、この日の戦術練習では、GKがベントからウーゴ・ソウザに代わった以外は韓国戦と同じ10人だったという。練習後に体調不良を訴えたエステバンのみ、出場可否が不透明だが、日本戦では以下のメンバーが出場する可能性が高いと同メディアは報じている。
GK
ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス／ブラジル）
DF
ヴィティーニョ（ボタフォゴ／ブラジル）
エデル・ミリトン（レアル・マドリー／スペイン）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
MF
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
FW
エステバン（チェルシー／イングランド）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ロドリゴ（レアル・マドリー／スペイン）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー／スペイン）
なお『globo』は、仮にエステバンがプレーできない場合、代役はルーカス・パケタ（ウェストハム）が務めるだろうと見立てている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
10日に行なわれた韓国代表との一戦では、主力選手を多数起用し、５−０で圧勝したブラジル。18歳の神童エステバン（チェルシー）と10番を背負うロドリゴ（レアル・マドリー）がそれぞれ２得点、最後はヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）がダメ押しの５点目を奪うなど、圧巻のゴールショーを披露した。
GK
ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス／ブラジル）
DF
ヴィティーニョ（ボタフォゴ／ブラジル）
エデル・ミリトン（レアル・マドリー／スペイン）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
MF
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
FW
エステバン（チェルシー／イングランド）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ロドリゴ（レアル・マドリー／スペイン）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー／スペイン）
なお『globo』は、仮にエステバンがプレーできない場合、代役はルーカス・パケタ（ウェストハム）が務めるだろうと見立てている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介