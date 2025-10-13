「10月13日」。今日は何の日でしょう？答えは「麻酔の日」！1804（文化元）年に世界で初めての全身麻酔による外科手術の成功にちなんで、記念日に制定されました。その後、全身麻酔による外科手術が成功した事例は、1846年のアメリカでの口腔外科手術です。西洋医学が発達するヨーロッパではなく、日本で40年以上も早く全身麻酔による外科手術を成功させたのです。「人の命を救いたい」という思いが生み出した麻酔薬文化元（1804）