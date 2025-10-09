Prime Videoは、恋愛リアリティ番組の最新作『ラブ トランジット』シーズン3を10月16日20時よりプライム会員向けに独占配信する。これに合わせ、シンガーソングライターeillが書き下ろした主題歌が流れる予告映像を公開した。 参考：5組の元恋人の様子や主題歌「ラストシーン.」が流れる予告映像が公開 『ラブ トランジット』は、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナ