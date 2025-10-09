Prime Videoは、恋愛リアリティ番組の最新作『ラブ トランジット』シーズン3を10月16日20時よりプライム会員向けに独占配信する。これに合わせ、シンガーソングライターeillが書き下ろした主題歌が流れる予告映像を公開した。

参考：5組の元恋人の様子や主題歌「ラストシーン.」が流れる予告映像が公開 『ラブ トランジット』は、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元にした番組だ。

今シーズンでは5組の元恋人が約1ヶ月のホテルでのホカンス生活を過ごし、過去の恋や新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。今回の予告映像では、お祭りや水族館、遊園地などのデート、1ヶ月のホカンスを通じて距離を縮める参加者の様子を映し出している。

予告映像の後半では、シンガーソングライターeillが新たに書き下ろした主題歌「ラストシーン.」が流れている。eillはこれまでシーズン1、シーズン2と主題歌を書き下ろしており、今シーズンも担当することになった。

『ラブ トランジット』シーズン3は10月16日より、全8話が3週にわたり配信される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）