第68回群像新人文学賞を受賞したデビュー作にして、芥川賞の候補にも選出された、駒田隼也さん『鳥の夢の場合』。独自の世界観を描き出した本作はどのようにして生み出されたのか。執筆の背景を綴ったエッセイを、「群像」2025年10月号より再編集してお届けします。いつもの道に重なる異なる道道を歩いているとき思いついたんで、目を閉じて歩いてみた日があった。何歩くらいまでそのまま行けるやろ、と気になったほかには理由もな