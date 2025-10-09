バフェットがBYD株を全て売却9月下旬、米バークシャー・ハサウェイが、中国のEV大手“比亜迪（BYD）” の保有株式を全売却したことが明らかになった。バークシャーは、米国の著名投資家であり“オマハの賢人”と呼ばれるウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社だ。リーマンショックが発生した2008年9月、バフェット氏はBYDに投資を開始した。バフェット氏がBYDの株式を売却した理由の一つは、株価上昇による利益確定がある。こ