おそらく年内最後のスペシャル・ウィーク日米首脳会談は相場の好材料 今週は重要イベント満載の一週間。まず28日には日米首脳会談、続いて日米の中銀会合がある。米連邦公開市場委員会（FOMC）が28-29日、日銀の金融政策決定会合が29-30日に開催される。日米主要企業の決算発表も目白押しだ。おそらく年内最後のスペシャル・ウィークとなりそうだ。 日米首脳会談は相場の好材料になるだろう。高市さんはトランプ大