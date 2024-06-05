なぜ日本は「IT後進国」となってしまったのか。2ちゃんねる創設者のひろゆきさんの著書『税弱な日本人からふんだくるピンハネ国家の不都合な真実』（宝島社）より一部を紹介する――。■ザッカーバーグが日本に生まれていたらどうなったか以前「ABEMA Prime」で、もし30年前に戻って日本を救うことができるとしたら何をしますか？というテーマで話し合ったことがあります。そのとき僕が考えたのは、根本的に日本を救うのは無理だ