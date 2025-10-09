アメリカのトランプ大統領は8日、イスラエルとイスラム組織ハマスの和平交渉をめぐり、「合意が非常に近い」との見方を示し、週末にも中東を訪問する可能性があると述べました。エジプトで行われているイスラエルとハマスの間接協議が3日目を迎えるなか、トランプ大統領は8日、合意が非常に近いとの見方を示しました。その上で、中東に向けて「11日か12日に出発するかもしれない」と述べ自ら現地を訪問する可能性に言及しました。