モデルで俳優の菜々緒（36）が、大胆な水着姿やシーシャを吸っている様子を披露し、「ひもですやん」「下の水着セクシー過ぎない？」など、驚きのコメントが寄せられている。【映像】「ひもですやん」大胆水着姿で“最強シーシャ”を吸う菜々緒Instagramでは、ヒップが大胆に見えたビキニ姿で、マンタや小さな魚たちと泳ぐバリ島での動画や、ビーチでの自撮りなど、抜群のスタイルを披露している菜々緒。大胆水着で“最強シー