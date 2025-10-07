ENRO「電気式窯焼名人mini」4万9980円 [食楽web] ポータブルピザ窯専門ブランド・ENROの「電気式窯焼名人mini」は、トースターサイズのコンパクトなボディでありながら最大火力450℃の超高温を実現した家庭用の“ピザ窯”。 もちろんピザ以外にもパンや肉などを美味しく焼くことができる、こだわり派の料理好きにはたまらない調理機器です。 外寸はトースターサイズながら、庫内の内寸は