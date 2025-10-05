ABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで毎週日曜 朝8時30分から放送中のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』。来週12日放送の第36話は、10月18日（土）にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催される『キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025 You&I＝We're IDOL PRECURE』と連動したお話であることが判明した。モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。歌うことが