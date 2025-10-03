AI検索サービスを提供するPerplexityは10月2日（米国時間）、AI検索を中核に据えたWebブラウザ「Comet」を無料公開した。同社は5月にCometの招待制による小規模の早期アクセスプログラムを開始。7月に、招待制に加えて有料プラン「Perplexity Max」（月額200ドル）の加入者を対象とした提供を開始していた。今回の公開により、誰でもすぐにCometを利用できるようになった。CometにはPerplexityのAI検索機能とAIアシスタント「Comet