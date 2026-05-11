マグロ、サーモン、ウニ、カニ、エビ、ホタテ……。海鮮丼や回転寿司でも定番のメニューだが、こうしたメジャーな魚介類がもてはやされる一方で、魚名を聞いたこともないマイナーな魚が今、通販でちょっとしたブームになっている。しかも、自宅に届いてみないと、どんな魚が入っているか分からないというから、「なぜブームなの？」と疑ってしまうのだが……。【川本大吾／時事通信社水産部長】【写真を見る】容器いっぱいに詰め