動画配信や音楽配信など、月額課金のサービスが増えています。便利な一方で、「ほとんど使っていないのに払い続けているサービス」はありませんか？今回は、こうしたサブスクの利用を見直すと、どれくらい節約できるか試算してみます。さらに、ファイナンシャル・プランナーでAll Aboutマネーガイドの舟本美子さんに、サブスクの節約についてアドバイスをもらいました。「いつか使う」と思って払い続けていませんか？今回は一例と