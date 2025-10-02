Æü¾ï¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥Á¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË­ÉÙ¤Ç¡¢µ¡Ç½À­¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¥°¥Ã¥º¤¬Â·¤¦¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¡£º£²ó¤Ï¡¢9·î16Æü¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿¿·ºî¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¡¢¿å²ó¤ê¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥»¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥½¨ÉÊ¤Ç¤¹¡£ ¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö»õ¥Ö¥é¥·¥Û¥ë¥Àー¡× ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤