中川翔子、産後の体重への複雑胸中明かす「3キロしか減ってない」 中川翔子 芸能人の妊娠・出産 芸能人のInstagram エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 中川翔子、産後の体重への複雑胸中明かす「3キロしか減ってない」 2025年10月1日 20時36分 ざっくり言うと 双子の男児を出産したばかりの中川翔子が1日にInstagramを更新した 産後の体重について「3キロしか減ってない」として複雑な胸中を吐露 「なんだそれ！！納得いかないどころかもうどうしろと」などとつづった ◆中川翔子が産後の体重への複雑な胸中を吐露 この投稿をInstagramで見る 中川翔子(@shoko55mmts)がシェアした投稿