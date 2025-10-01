ポテチ値上げ、どう乗り越える？先日、ポテトチップスを愛する人々に衝撃が走る事態が起こりました。それは、カルビーが大人気商品「ポテトチップスうすしお味」などのポテトチップス商品を2026年2月2日納品分から8〜15％程度値上げすると発表したのです。具体的には155〜160gのラージサイズ・BIGBAG7品を10g減らし、60〜70gのスタンダードサイズは170円前後から10円程度値上げするというものです。◆ポテチを安くたっぷり