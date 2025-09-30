元HKT48メンバーでタレントの村重杏奈さんが2025年9月29日、SNSに出没する自身の「偽物」アカウントに困惑している。コミュニティノート「このアカウントは村重杏奈さんのなりすましです」問題のアカウントは、村重さんの写真を使ったアイコンを設定し「村重杏奈です」とのアカウント名で投稿を繰り返している。偽アカウントは、エレベーター前でポーズを決める村重さんの写真を添え、「テレビ局でイキり散らかし村重です。村重が