元HKT48メンバーでタレントの村重杏奈さんが2025年9月29日、SNSに出没する自身の「偽物」アカウントに困惑している。

問題のアカウントは、村重さんの写真を使ったアイコンを設定し「村重杏奈です」とのアカウント名で投稿を繰り返している。

偽アカウントは、エレベーター前でポーズを決める村重さんの写真を添え、「テレビ局でイキり散らかし村重です。村重が色味ある服を着てる日は朝に余裕がある日です」などと投稿した。

本人と見まがうような投稿に、村重さんは「おい！！！！ お前はだれだ！！ やめろ！！！」と引用投稿で反応した。

コミュニティノートでも、「このアカウントは村重杏奈さんのなりすましです。村重さんとは別人なので、誤解されないようお願いいたします」との指摘が寄せられている。

「本物よりオモロいw ゴメンw」

本人から指摘を受けたにもかかわらず、偽アカウントはその後も「みんなのモチベ村重です 今日の夜ご飯は鶏肉とプロテイン！ です」などとして村重さんの写真を公開。

村重さんは再び「おい！！！ 懲りろ！！ 誰だ！ 村重はこっち！」と引用投稿で怒りを示した。

村重さんと「偽村重」の応酬に、SNSでは、「偽物絶対に味しめてて草」「なんか逆にどっちも応援したくなってきた笑」「こっちはこっちでちょっと面白いのが...(笑)」など、心配しつつも面白がる声が上がっている。

お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢さんも、この投稿に「一応両方通報しときました」とリプライ。村重さんは「全然むかつく！」としている。

過去にも海外大手SNSアカウントの投稿を盗用か

一連の騒動を面白おかしく受け止めるユーザーも多い一方で、「偽アカウント」にアクセスすることのリスクもある。

偽アカウントによる投稿に添えられた写真や文章は、いずれも村重さん本人のインスタグラム投稿から流用されたとみられる。初回の投稿で使われていた画像や文章は24年12月8日のもの、続く投稿は12日のものと一致している。

さらに偽アカウントは、村重さんから直接指摘されたもの以外にも過去投稿を盗用したポストを連投している。

過去の投稿をさかのぼると、海外の女優の動画などを使用した投稿を確認できるが、こうした投稿も、海外の大手SNSアカウントの投稿を流用したものだった。

プロフィール欄に設定されたリンクは、日本国内からの利用が違法とされている海外オンラインカジノサイトに誘導するものだった。

村重さんが警戒を呼びかける一方で、SNS上では依然として偽アカウントが活動を続けており、利用者側も注意が必要だ。