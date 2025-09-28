愛する夫と娘と、義実家での完全同居。それは、幸せな家族の始まりのはずだった。しかし、優しい笑顔の裏で向けられる義母の鋭い言葉、そして無関心な夫の態度に、主人公・ありさは少しずつ心を蝕まれていた。『モラハラ義実家から逃げ出した話』をごらんください。 過去を振り返れば、夫はいつも親を優先してきた。別居すれば経済的な問題もある。ありさは我慢するしかないと自分に言い聞かせてきたが、実家で温かい空気に触れ