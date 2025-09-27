一流の販売員はどのように売上やポジションを築いたのか。元ルイ・ヴィトン売上トップ販売員の土井美和さんは「私は『必要とされる人でありたい』という思いがいつも根底にあった。販売員時代の売上もポジションも、今いる場所で最大限のパフォーマンスをすることで付いてきた結果だ」という――。※本稿は、土井美和『「自分」というブランドを売る元ルイ・ヴィトントップ販売員が大切にしてきたこと』（大和出版）の一部を再編