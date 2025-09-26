香港政府観光局は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。ブース内では、香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』の撮影で使用したセットを展示。食堂や駄菓子屋、床屋など、1980年代の九龍城砦の雰囲気がリアルに再現されている。椅子に座って撮影も可能。ブースはホールF、F-2。「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知