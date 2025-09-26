10月12日からTBS系にて放送がスタートする日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』第1話に、武豊、丸田恭介、菅原隆一、今村聖奈が出演することが発表された。 参考：『ザ・ロイヤルファミリー』妻夫木聡×佐藤浩市×目黒蓮が日高地方に「なかなかない経験」 本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞も受賞した早見和真の同名小説『ザ・ロイヤルファミリー』を原作とした、人間と競走馬の20年にわたる