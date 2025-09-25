プレミアリーグではマンチェスター・ユナイテッドで長くプレイし、2021年に引退を発表したウェイン・ルーニー氏。その後は指導者業をスタートさせ、ダービー・カウンティ、D.C.ユナイテッド、バーミンガム、プリマス・アーガイルの4クラブを率いた。プリマス退団後は無所属となっており、『THE Sun』では2008年に結婚した妻であるコリーン夫人とのこれまでを振り返っている。ルーニーはキャリアの中でアルコール依存症に悩まされて