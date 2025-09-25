¥ª¥é¥ó¥À¤Î³¨ËÜºî²È¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¤¸¤ó¤ï¤ê¾øµ¤¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥­¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¹á¤ë70¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¢ö¡ù¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡Ù¡£2025Ç¯¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÏÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Ï1955Ç¯¤Ë¡Ønijntje¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Á¥§¡Ë¡Ù