¡Ú¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼70th¡Û¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ÇÌÜ¸µ¤ò¤Ý¤«¤Ý¤«¢ö ¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÌþ¤µ¤ì¤ë
¥ª¥é¥ó¥À¤Î³¨ËÜºî²È¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¤¸¤ó¤ï¤ê¾øµ¤¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¹á¤ë70¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¢ö
¡ù¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡Ù¡£2025Ç¯¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÏÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Ï1955Ç¯¤Ë¡Ønijntje¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Á¥§¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦³¨ËÜ¤ÇÃÂÀ¸¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¸ì¤Ç¡Ö¤¦¤µ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Á¥§¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤¬°¦¤é¤·¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¸¤ó¤ï¤ê¾øµ¤¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤¾øµ¤¤ÇÌÜ¸µ¤ò¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤á¡¢µ¤Ê¬¤â¤Û¤°¤ì¤ë¥¢¥í¥Þ¥¿¥¤¥×¤Î²¹Ç®¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥Ê¥¤¥ó¥Á¥§¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤¬¹á¤ê¤Þ¤¹¢ö
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤¿¥ê¥Í¥ó¤Î¹á¤ê¡×¤È¡Ö´Å¤¯¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤Î¹á¤ê¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â3ËçÆþ¤ê¡Ë¡¢3¼ï¤Î¥¢¥í¥Þ¤ò³Ú¤·¤á¤ë6ËçÆþ¤ê¥¢¥½¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤â¿·È¯Çä¡£¥¢¥½¡¼¥È¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯ÁÖ¤ä¤«¤ÊÇò¤Ö¤É¤¦¤Î¹á¤ê¡×¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
2025Ç¯9·î25Æü¤è¤ê¡¢GPP¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤ª¼è¤ê°·¤¤¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Î°¦¤é¤·¤¤¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ý¤«¤Ý¤«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¤É¤¦¤¾¡£
¡ÊC¡ËMercis bv
¡ù¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡Ù¡£2025Ç¯¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÏÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Ï1955Ç¯¤Ë¡Ønijntje¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Á¥§¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦³¨ËÜ¤ÇÃÂÀ¸¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¸ì¤Ç¡Ö¤¦¤µ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Á¥§¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö
¿´ÃÏ¤è¤¤¾øµ¤¤ÇÌÜ¸µ¤ò¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤á¡¢µ¤Ê¬¤â¤Û¤°¤ì¤ë¥¢¥í¥Þ¥¿¥¤¥×¤Î²¹Ç®¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥Ê¥¤¥ó¥Á¥§¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤¬¹á¤ê¤Þ¤¹¢ö
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤¿¥ê¥Í¥ó¤Î¹á¤ê¡×¤È¡Ö´Å¤¯¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤Î¹á¤ê¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â3ËçÆþ¤ê¡Ë¡¢3¼ï¤Î¥¢¥í¥Þ¤ò³Ú¤·¤á¤ë6ËçÆþ¤ê¥¢¥½¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤â¿·È¯Çä¡£¥¢¥½¡¼¥È¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯ÁÖ¤ä¤«¤ÊÇò¤Ö¤É¤¦¤Î¹á¤ê¡×¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
2025Ç¯9·î25Æü¤è¤ê¡¢GPP¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤ª¼è¤ê°·¤¤¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Î°¦¤é¤·¤¤¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ý¤«¤Ý¤«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¤É¤¦¤¾¡£
¡ÊC¡ËMercis bv