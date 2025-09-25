幾田りらが、新曲「Actor」を10月29日にCDリリースする。 （関連：【画像あり】幾田りら、新曲「Actor」アニメチーム描き下ろしのイラストがあしらわれたCDジャケット） 表題曲「Actor」は、10月4日より放送開始となるTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3（テレビ東京系）のエンディング主題歌。作品に想いを馳せて書き下ろされた楽曲で、日々の中で誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた、温かみのあ